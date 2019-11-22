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Правительство разрешило частную железнодорожную тягу: частным локомотивам разрешат ездить по железной дороге

Правительство разрешило частную железнодорожную тягу: частным локомотивам разрешат ездить по железной дороге

Кабинет Министров Украины принял решение, которым запустил пилотный проект по запуску частной локомотивной тяги, предусматривающий предоставление разрешения частным железнодорожным перевозчикам пользоваться общегосударственной железнодорожной инфраструктурой.

Соответствующее решение Кабмин принял 4 декабря, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что в рамках пилотного проекта частные компании допустят на некоторые участки железной дороги, которые еще должно утвердить правительство. Частные перевозчики смогут осуществлять перевозки на определенных Мининфраструктуры маршрутах.

«Допуск частной тяги к работе позволит частично решить вопрос дефицита тягового подвижного состава Укрзализныци и протестировать функционирование рынка железнодорожных перевозок в условиях работы нескольких железнодорожных перевозчиков, отработать технические и технологические особенности реализации доступа к железнодорожной инфраструктуре, исследовать вопросы организации безопасности движения при эксплуатации частных поездных формирований на железнодорожной сети общего пользования», — сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По материалам hromadske.tv
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