В Раде озвучили план "Б" на случай проблем с газом этой зимой

В Верховной Раде заявли, что имеют план “Б” на случай проблем с газом во время отопительного сезона 2019/2020.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

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Он отметил, что в случае проблем с отоплением газом планируют использовать электроотопление.

“Мы имеем продолжительную сильную переговорную позицию во всех энергетических вопросах. В том числе и по транзиту газа. Если у нас вдруг будут какие-то проблемы с газом этой зимой, мы можем переходить на электроотопление. То есть у нас есть запасные варианты, у нас есть план “Б”, – заявил Герус.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что без контракта на транзит газа газотранспортная система (ГТС) Украины может столкнуться с проблемами в течение февраля и марта.