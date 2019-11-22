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Средняя цена на землю в регионах Украины (инфографика)

Средняя цена на землю в регионах Украины (инфографика)

Самыми дорогими будут земли в Центральном и Западном регионах Украины: кроме достаточного уровня влаги, здесь сосредоточена большая доля черноземов в составе почв.

Об этом свидетельствует исследование Landlord.

На основе данных открытых аукционов «СЕТАМ» портал составил карту со средними ценами на землю по Украине.

Средняя стартовая цена пашни составит:

  • 15-30 тыс. грн/га – Закарпатская, Ровенская, Волынская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Сумская области;
  • 30-40 тыс. грн/га – Луганская, Харьковская, Тернопольская, Киевская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская, Одесская, Николаевская, Львовская области;
  • 45-50 тыс. грн/га – Черниговская, Днепропетровская области;
  • 50-70 тыс. грн/га – Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Хмельницкая области.

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Эксперты предупреждают, что в первые несколько лет рынок земли будет рынком продавца: желающих продать будет значительно больше, чем покупателей.

Справка Finance.ua:

  • 25 сентября 2019 Кабмин инициировал проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».
  • Согласно законопроекту, “право на покупку земельных участков* сельскохозяйственного назначения будут иметь граждане Украины, юридические лица, созданные по законодательству Украины, территориальные общины и государство.
По материалам Finance.UA
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