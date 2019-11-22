Средняя цена на землю в регионах Украины (инфографика)

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Самыми дорогими будут земли в Центральном и Западном регионах Украины: кроме достаточного уровня влаги, здесь сосредоточена большая доля черноземов в составе почв.
Об этом свидетельствует исследование Landlord.
На основе данных открытых аукционов «СЕТАМ» портал составил карту со средними ценами на землю по Украине.
Средняя стартовая цена пашни составит:
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Эксперты предупреждают, что в первые несколько лет рынок земли будет рынком продавца: желающих продать будет значительно больше, чем покупателей.
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