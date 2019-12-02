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Киевводоканал утвердил новые взносы: за что придется заплатить

Киевводоканал утвердил новые взносы: за что придется заплатить

Жителям Киева утвердили новый вклад на обслуживание узлов коммерческого учета холодной воды.

Пр этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

Такие узлы функционируют почти в 12 тыс. многоквартирных домов столицы, где установлены общедомовые счетчики объема потребленной холодной воды.

Указанный взнос будет собираться именно на периодический осмотр, ремонт и поверку этих узлов учета.

Как сэкономить на коммуналке

Как было раньше: до 2017 года расходы на техобслуживание узлов были заложены в структуру тарифа на холодное водоснабжение, однако затем расходы на эту услугу были исключены из тарифа холодного водоснабжения.

Поэтому Киевский городской совет утвердил документ, которым установил размер взносов на обслуживание узлов коммерческого учета для каждого дома.

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Взнос может составлять от 3 до 140 грн за квартал и зависит от количества квартир в многоэтажке и от количества квартирных счетчиков.

Как узнать размер взноса в вашем доме:

  • найти название своей улицы и номер дома – в соответствующей строке и будет указана сумма взноса.

“Подчеркиваем, что средства, которые придется платить в случае неучтенных расходов воды из-за отсутствия и поломки общедомового счетчика, будут значительно превышать сумму взносов на его обслуживание”, – отмечают в “Киевводоканале”.

По материалам Finance.UA
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