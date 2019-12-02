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В Украине с помощью блокчейна пустили с молотка имущество на миллиарды гривен

В Украине с помощью блокчейна пустили с молотка имущество на миллиарды гривен

OpenMarket (ГП “СЕТАМ”) за период функционирования онлайн-аукциона на базе технологии блокчейн провел 23,2 тысячи торгов на 6,21 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки, пишет Сегодня.

OpenMarket презентовал первый в мире блойкчейн-аукцион в сентябре 2017 года.

За это время общее количество ставок, записанных в блокчейне-хеше – 287,52 тысячи. По словам гендиректора ГП “СЕТАМ” Виктора Вишнева, после внедрения технологии среднее повышение цены от стартовой по проданным лотам увеличилось с 12% до 18%.

Самый дорогой проданный лот с использованием блокчейна – корпус завода “Арсенал”. Его продали за 563,7 млн гривен.

Кроме того, блокчейн использовался во время земельных аукционов по продаже прав аренды на государственные земельные участки. По словам Вишнева, эти торги принесут местным бюджетам более 1,3 млрд гривен.

По материалам Сегодня
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