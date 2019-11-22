Украина от коррупции на госпредприятиях теряет 1% ВВП — Минэкономики

По подсчетам Минэкономики, от коррупции на государственных предприятиях Украина теряет 1% ВВП.

Об этом в интервью ЭП сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павел Кухта.

“В секторе государственных предприятий сопротивление изменениям бешеное. В собственности государства 3 733 предприятия. Это огромные масштабы коррупции. НАБУ оценивает потери государства от коррупции в 18 млрд грн, это 0,5% ВВП. Это лишь оценки по открытым делам. Мы понимаем, что по меньшей мере такая же сумма набежит по неоткрытым делам, по кейсам, которых еще не обнаружили или по которым еще не собрали достаточно доказательств. То есть мы теряем 1% ВВП от коррупции на государственных предприятиях. Смена политической команды дает возможность это преодолеть”, – сказал Кухта.

Он отметил, что приватизация ранее якобы была приоритетом, но фактически блокировалась.

“Сейчас ситуация изменилась. У меня как человека, который отвечает за это направление, нет оснований говорить, что нет поддержки. Парламент взял и спокойно отменил перечень законов, который запрещал приватизацию более тысячи предприятий. Мы уже передали в ФГИ 9% (более 400 объектов) всех государственных предприятий. Я вижу, что, несмотря на давление, мы можем двигаться вперед”, – заключил Кухта.