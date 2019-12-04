Рассекречен внешний вид нового смартфона Motorola с выдвижной камерой

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Бразильское отделение Motorola опубликовало серию снимков смартфона под названием One Hyper, особенностями которого стали тонкие дисплейные рамки и отсутствие вырезов на дисплее.
Хотя аппарат ещё не был представлен производителем, инсайдеры уже слили в сеть его ключевые технические характеристики. По данным сетевых информаторов, смартфон получил 6,39-дюймовый дисплей с разрешением 2340×1080 пикселей без «чёлки», «капли» и других вырезов. Селфи-камера устройства с разрешением 32 Мп расположена на выдвижном механизме в верхнем торце корпуса. Новинке приписывают процессор Qualcomm Snapdragon 675, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.
Модуль двойной тыльной камеры устройства представлен основным сенсором с разрешением 64 Мп (f/1.8) и вспомогательным 8-мегапиксельным датчиком глубины (f/2.2), а также модулем лазерного автофокуса. Заявленная инсайдерами ёмкость аккумулятора гаджета составляет 3600 мАч. За разблокировку устройства отвечает сканер отпечатков пальцев на задней крышке. Релиз Motorola One Hyper, работающего под управлением Android 10, ожидается в Бразилии до конца текущего месяца. Стоимость смартфона ещё неизвестна.
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