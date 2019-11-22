Количество нарушителей нормативов НБУ сократилось до 13 банков

Из 75 платежеспособных банков на 1 ноября хотя бы один норматив нарушали 13 банков, хотя на 1 октября их было 15.

За месяц из списка нарушителей выбыли Банк Кредит Днепр и Полтава-банк, а общее количество банков сократилось на одно учреждение в связи с присоединением Укрсоцбанка к Альфа-Банку.

Согласно данным НБУ, все банки выполняли норматив Н1 (регулятивный капитал не менее 200 млн грн), норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не менее 10%, норматив достаточности основного капитала (Н3, не менее 7%) и краткосрочной ликвидности (Н6), который должен быть не менее 60%.

Нормативы мгновенной ликвидности (Н4, не менее 20%) и текущей ликвидности (Н5, не менее 40%) отменены.

Четыре банка нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не более 25%: Укрэксимбанк (27,94%), Мисто Банк (36,45%), Проминвестбанк (37,4%), Индустриалбанк (50,32%).

Банк Кредит Днепр прекратил нарушать этот норматив (его значение уменьшилось с 30,75% до 24,02%).

Норматив больших кредитных рисков (Н8, не более 8-кратного размера регулятивного капитала) выполняли все банки.

Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9, не более 25%) нарушали 7 банков: Поликомбанк (30,61%), Мотор Банк (35,21%), Юнекс банк (36,39%), ПУМБ (41,44%), Первый инвестиционный банк (77,37%), Мегабанк (114,39%), Банк инвестиций и сбережений (100,34%).

Полтава-банк прекратил нарушать этот норматив (его значение уменьшилось с 25,19% до 24,54%).

Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11, не более 15%) никто не нарушал, как и норматив общей суммы инвестирования (Н12, не более 60%).

Нормативы риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) и общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) не должны превышать 5%.

Л13-1 нарушали четыре банка: Индустриалбанк (17,44%), Проминвестбанк (77,13%), Ощадбанк (161,88%), ПриватБанк (238,41%).

Л13-2 нарушал Проминвестбанк (53,85%).

LCR в иностранной валюте (не менее 90%) выполнили все банки, как и LCR во всех валютах (не менее 90%).

Лидером по нарушенным нормативам стал Проминвестбанк (3). Другие банки-нарушители не выполняли один-два норматива.