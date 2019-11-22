Правительство сейчас не намерено менять руководство "Нафтогаза", - Милованов

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Украинское правительство в ближайшее время не намерено менять руководство “Нафтогаза”.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы “Свобода слова” на ICTV.
Комментируя недавние заявления министра энергетики Алексея Оржеля о том, что руководство НАК “Нафтогаз Украины” будет сменено, Милованов сказал, что в этих словах есть “определенная неправда”, или же его неправильно поняли.
“Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно было понято, или перекручено. По “Нафтогазу” никакого процесса нет, – подчеркнул Милованов.
Также он добавил, что у правительства на сегоднящний день нет планов менять состав наблюдательного совета “Нафтогаза”.
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