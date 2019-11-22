BMW и Great Wall строят завод по производству электромобилей

BMW и Great Wall учредили новое совместное предприятие, основная цель которого – строительство в Китае завода по производству 160 000 электромобилей в год. На нем будет налажено производство разнообразных моделей BMW, в том числе и электрического Mini.

Трехдверный электрический Mini Cooper SE был представлен в прошлом месяце. Он оснащен двигателем мощностью 184 л.с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 7,3 с. Емкость аккумуляторной батареи хэтчбека невелика – всего 32,6 кВт·ч, потому и заявленная автономность – до 270 км по циклу WLTP. Это значит, что в реальности пробег едва ли достигнет 200 км.

В BMW считают рынок Китая чрезвычайно перспективным, поэтому завод появится именно в этой стране. Компании инвестируют в него 650 миллионов евро. Предприятие расположится в городе Чжанцзяган (Zhangjiagang) провинции Цзянсу (Jiangsu).

BMW, к слову, не единственная мировая компания, стремящаяся покорить рынок электромобилей Поднебесной. Многие мировые производители высоко оценивают его перспективность, но лучшее положение у Tesla: ее завод уже построен и выпускает Model 3, скоро начнутся и официальные продажи.