0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Венгрия решила присоединиться к российскому Евразийскому банку развития

Венгрия решила присоединиться к российскому Евразийскому банку развития

Венгрия готова начать переговоры о присоединении к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития (ЕАБР) на условиях полноправного члена.

Об этом заявил министр финансов Михай Варга на конференции в Москве в пятницу, сообщает Hungary Today.

Присоединение к ЕАБР приведет к появлению новых рынков и откроет новые источники финансирования венгерских компаний, а также создаст возможности для новых инвестиций в экономику Венгрии, говорится в сообщении министерства.

Если переговоры о присоединении будут успешными, Венгрия присоединится к “хорошо капитализированному финансовому учреждению, которая, по словам международных агентств кредитного рейтинга, имеет сильный финансовый профиль и деятельность которой соответствует общепринятой международной практике”, – добавил он.

ЕАБР был создан Россией и Казахстаном в 2006 году, “чтобы способствовать экономическому росту в своих государствах-членах, расширять торгово-экономические связи между ними и поддерживать интеграцию в Евразии с помощью инвестиций”, говорится на веб-сайте кредитора.

Со времени основания Армения, Таджикистан, Беларусь и Киргизия стали полноправными членами.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.