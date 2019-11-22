Венгрия решила присоединиться к российскому Евразийскому банку развития

Венгрия готова начать переговоры о присоединении к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития (ЕАБР) на условиях полноправного члена.

Об этом заявил министр финансов Михай Варга на конференции в Москве в пятницу, сообщает Hungary Today.

Присоединение к ЕАБР приведет к появлению новых рынков и откроет новые источники финансирования венгерских компаний, а также создаст возможности для новых инвестиций в экономику Венгрии, говорится в сообщении министерства.

Если переговоры о присоединении будут успешными, Венгрия присоединится к “хорошо капитализированному финансовому учреждению, которая, по словам международных агентств кредитного рейтинга, имеет сильный финансовый профиль и деятельность которой соответствует общепринятой международной практике”, – добавил он.

ЕАБР был создан Россией и Казахстаном в 2006 году, “чтобы способствовать экономическому росту в своих государствах-членах, расширять торгово-экономические связи между ними и поддерживать интеграцию в Евразии с помощью инвестиций”, говорится на веб-сайте кредитора.

Со времени основания Армения, Таджикистан, Беларусь и Киргизия стали полноправными членами.