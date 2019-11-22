Бывших топ-менеджеров VAB банка объявили в розыск

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
НАБУ объявило в розыск экс-главу правления VAB банка Дениса Мальцева и экс-руководителя наблюдательного совета финучреждения Наталию Василюк.
Об этом говорится в разделе “Розыскные учеты” на сайте МВД.
Отмечается, что дата исчезновения Мальцева – 21 ноября, мера пресечения к нему не применялась. Он обвиняется по ст. 191 ч. 5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 ч. 3 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Также НАБУ объявило в розыск экс-главу наблюдательного совета VAB банка Наталию Василюк. Датой ее исчезновения отмечается тот же день, что и Мальцева – 21 ноября. Статьи обвинения аналогичные – ст. 191 ч. 5; ст. 209 ч. 3 Уголовного кодекса, мера пресечения к ней не применялась.
Как сообщалось, экс-владельца VAB банка Олега Бахматюка объявили в национальный розыск 22 ноября.
НАБУ объявило подозрение Бахматюку по делу завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.
По данным пресс-службы Национального банка, Бахматюк в целом должен государству 29,3 млрд грн. Сумма долга состоит из: 11 млрд грн – Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который выплатил эту сумму вкладчикам двух банков – “Финансовая инициатива” и VAB банка, владельцем которых был Бахматюк, 10,6 млрд грн – Национальному банку по кредитам рефинансирования, выданным упомянутым банкам, и 7,7 млрд грн – трем государственным банкам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Специалисты сравнили отечественное и импортное топливо (результаты исследования)Вчера, 19:05 - 10145 10
В "зеленую энергетику" инвестировали почти 5 миллиардов долларов за 5 лет — Гончарук9 ч. назад - 331 3
Ждать ли доллар по 20? Эксперт рассказал, что повлияет на курс в ближайшее время (видео)Вчера, 16:00 - 23895 3
В Украине появилась новая схема махинаций с банковскими карточками7 ч. назад - 2912 2
Напугали штрафы? Продажи детских автокресел взлетели в 10 раз5 ч. назад - 703 2
Назвали случаи, когда субсидию придется вернутьВчера, 20:02 - 20927
Специалисты сравнили отечественное и импортное топливо (результаты исследования)Вчера, 19:05 - 10145 10
Названы цены на Skoda Octavia 2020Вчера, 23:45 - 3441 1
В Украине появилась новая схема махинаций с банковскими карточками7 ч. назад - 2912 2
Основные проблемы предпринимателей в Украине (исследование Минцифры)7 ч. назад - 1309
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1311
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2736 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4038 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3229
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1629