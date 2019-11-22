Бывших топ-менеджеров VAB банка объявили в розыск

НАБУ объявило в розыск экс-главу правления VAB банка Дениса Мальцева и экс-руководителя наблюдательного совета финучреждения Наталию Василюк.

Об этом говорится в разделе “Розыскные учеты” на сайте МВД .

Отмечается, что дата исчезновения Мальцева – 21 ноября, мера пресечения к нему не применялась. Он обвиняется по ст. 191 ч. 5 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 209 ч. 3 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Также НАБУ объявило в розыск экс-главу наблюдательного совета VAB банка Наталию Василюк. Датой ее исчезновения отмечается тот же день, что и Мальцева – 21 ноября. Статьи обвинения аналогичные – ст. 191 ч. 5; ст. 209 ч. 3 Уголовного кодекса, мера пресечения к ней не применялась.

Как сообщалось, экс-владельца VAB банка Олега Бахматюка объявили в национальный розыск 22 ноября.

НАБУ объявило подозрение Бахматюку по делу завладения 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Нацбанка.

По данным пресс-службы Национального банка, Бахматюк в целом должен государству 29,3 млрд грн. Сумма долга состоит из: 11 млрд грн – Фонд гарантирования вкладов физических лиц, который выплатил эту сумму вкладчикам двух банков – “Финансовая инициатива” и VAB банка, владельцем которых был Бахматюк, 10,6 млрд грн – Национальному банку по кредитам рефинансирования, выданным упомянутым банкам, и 7,7 млрд грн – трем государственным банкам.