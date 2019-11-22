Dell нарастила выручку

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Американская компания Dell Technologies опубликовала финансовые показатели своей деятельности за очередной квартал. В системе отсчета одного из ведущих поставщиков ПК и серверов 1 ноября завершился третий квартал 2020 финансового года.
Выручка производителя за отчетный период составила $22,8 млрд, увеличившись за год всего на 2%. Операционная прибыль достигла $836 млн против $356 млн операционных убытков годом ранее. Это же произошло и с чистой прибылью, $552 млн которой сменили чистый убыток в размере $895 млн.
Расчет не по методике GAAP показывает, что доход увеличился до $22,928 млрд, операционная прибыль — с $2,064 млрд до $2,442 млрд, а чистая прибыль — с $1,197 млрд до $1,445 млрд. Значительная разница объясняется выплатами по сделке с EMC. За квартал Dell погасил примерно $1,1 млрд долга, тогда как с начала года в счет погашения обязательств перед акционерами EMC было выплачено $3,5 млрд. За три года с момента заключения сделки было выплачено более $18 млрд долларов долга. Еще $400 млн Dell должна выплатить в текущем квартале.
Показатель Operational EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), равный операционной прибыли без учета процентов на кредиты, налогов, износа и амортизации, составил $2,857 млрд, что в годовом выражении соответствует росту на 18%.
Одновременно Dell объявила о снижении прогноза по доходу за весь 2020 финансовый год, обвинив в этом… Intel.
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