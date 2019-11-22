Украина получила еще 5 тысяч польских разрешений на автоперевозки

Польша предоставила еще 5 тысяч разрешений на осуществление международных грузовых автоперевозок для украинских перевозчиков.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

“5 часов переговоров с польскими коллегами из министерства инфраструктуры. Плюс 5 тысяч разрешений для украинских перевозчиков на текущий год”, – сообщил Криклий.

20 ноября Криклий призвал автоперевозчиков “давить” на Польшу, для увеличения количества разрешений.

В ноябре Мининфраструктуры договорилось, что в 2019 году Польша предоставит дополнительно 5 тысяч разрешений на осуществление международных грузовых автоперевозок, лимит на 2020 год предварительно установлен на уровне 160 тысяч.

25 октября на выезде из Украины у КПП “Ужгород – Вишне Немецкое” на словацкой границе скопилось 500 грузовиков, очередь составляла более 10 километров. Причиной очереди стало окончание разрешений на движение грузовиков Польшей.