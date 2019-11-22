Венесуэла пытается расплачиваться с поставщиками китайской валютой

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Власти Венесуэлы и нефтяная госкомпания PDVSA предложили нескольким поставщикам и подрядчикам платить им в юанях.
Об этом агентству Reuters рассказали несколько человек из правительства и частных компаний. Так режим президента Николаса Мадуро пытается обойти санкции США.
Представители властей Венесуэлы сделали устное предложение по меньшей мере четырем компаниям, предоставляющим услуги государственному сектору. Однако источники Reuters отказались их называть. По их словам, компании сейчас рассматривают предложение. Reuters не удалось выяснить, были ли уже осуществлены подобные платежи в юанях.
Народный банк Китая (НБК, центробанк и правительство Венесуэлы, а также PDVSA не ответили на запросы о комментариях.
В начале года Вашингтон поддержал главу Национальной Ассамблеи Хуана Гуайдо, который объявил себя президентом Венесуэлы, и ввел санкции против нефтяного сектора страны в попытке помочь Гуайдо свергнуть Мадуро. В результате Каракас лишился доступа к финансовой системе США.
После этого Венесуэла и PDVSA расплачивались с некоторыми партнерами в евро, полученными от продажи нефти и золота за границу. Теперь Каракас хочет воспользоваться своими китайскими счетами в юанях. Как утверждают два из источников Reuters, на счете центробанка Венесуэлы в НБК хранится сумма, эквивалентная как минимум 700 млн долларов в китайской валюте. Эти деньги он получил в этом году за поставки нефти.
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