Украинский лоукостер запускает новые рейсы в четыре страны

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Авиакомпания SkyUp Airlines в предстоящем летнем сезоне начнет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.
Об этом в ходе туристического форума Win with the Lion сообщил гендиректор перевозчика Евгений Хайнацкий.
По его словам, авиакомпания довольна сотрудничеством со Львовским аэропортом: несмотря на пока еще короткий период работы в нем, удалось достичь хорошей заполняемости кресел на маршрутах из/во Львов.
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