Украинский лоукостер запускает новые рейсы в четыре страны

Авиакомпания SkyUp Airlines в предстоящем летнем сезоне начнет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

Об этом в ходе туристического форума Win with the Lion сообщил гендиректор перевозчика Евгений Хайнацкий.

По его словам, авиакомпания довольна сотрудничеством со Львовским аэропортом: несмотря на пока еще короткий период работы в нем, удалось достичь хорошей заполняемости кресел на маршрутах из/во Львов.