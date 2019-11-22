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Украинский лоукостер запускает новые рейсы в четыре страны

Украинский лоукостер запускает новые рейсы в четыре страны

Авиакомпания SkyUp Airlines в предстоящем летнем сезоне начнет выполнять рейсы из Львова в Ираклион, Батуми, Бургас и Барселону.

Об этом в ходе туристического форума Win with the Lion сообщил гендиректор перевозчика Евгений Хайнацкий.

По его словам, авиакомпания довольна сотрудничеством со Львовским аэропортом: несмотря на пока еще короткий период работы в нем, удалось достичь хорошей заполняемости кресел на маршрутах из/во Львов.

По материалам Центр транспортных стратегий
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