Украина может достигнуть газовой независимости в ближайшие 10 лет — глава Госгеонедр

Оптимизация потребления и рост добычи за счет разработки глубоких залежей газа позволят Украине полностью избавиться от необходимости в импорте газа в течение следующих 10 лет.

Об этом hromadske рассказал новоназначенный глава Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр) Роман Опимах.

«В горизонте 10 лет — это точно можно сделать. Конечно, полное импортозамещение зависит не только от того, сколько мы будем добывать, но также от того, сколько мы будем потреблять. То есть если оптимизация потребления произойдет, и произойдет рост добычи, то на уровне 27-28 миллиардов кубометров газа мы сможем добывать в 2023-2024 году, где-то так», — заверил глава Госгеонедр.

По его словам, сейчас почти все месторождения с залежами газа на глубине 2-3 км практически истощены.

«Нужно развивать новые месторождения, большой потенциал залегает именно на глубинах, по свидетельствам наших и иностранных геологов, а также имеется значительный потенциал разработки нетрадиционных залежей природных углеводов, то есть это сланцевый газ, газ уплотненных пород. Глубина — 6 км, и даже доходит до 7 км под землей, то есть это капиталоемкие проекты и достаточно длительные. Пробурить такую газовую скважину обойдется в 15-20 млн долларов, а может и больше», — сказал Опимах.

Он пояснил, что эти средства привлекают инвесторов, в частности в этом году провели 9 конкурсов на заключение соглашений о распределении нефтегазовой продукции, среди семи победителей есть одна канадская и одна американская компания. Они имеют современное оборудование, которое значительно сокращает время бурения.

Опимах также добавил, что Украина входит в тройку европейских стран по объемам добычи и запасов природного газа.