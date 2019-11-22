Украина может достигнуть газовой независимости в ближайшие 10 лет — глава Госгеонедр

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Оптимизация потребления и рост добычи за счет разработки глубоких залежей газа позволят Украине полностью избавиться от необходимости в импорте газа в течение следующих 10 лет.
Об этом hromadske рассказал новоназначенный глава Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедр) Роман Опимах.
«В горизонте 10 лет — это точно можно сделать. Конечно, полное импортозамещение зависит не только от того, сколько мы будем добывать, но также от того, сколько мы будем потреблять. То есть если оптимизация потребления произойдет, и произойдет рост добычи, то на уровне 27-28 миллиардов кубометров газа мы сможем добывать в 2023-2024 году, где-то так», — заверил глава Госгеонедр.
По его словам, сейчас почти все месторождения с залежами газа на глубине 2-3 км практически истощены.
«Нужно развивать новые месторождения, большой потенциал залегает именно на глубинах, по свидетельствам наших и иностранных геологов, а также имеется значительный потенциал разработки нетрадиционных залежей природных углеводов, то есть это сланцевый газ, газ уплотненных пород. Глубина — 6 км, и даже доходит до 7 км под землей, то есть это капиталоемкие проекты и достаточно длительные. Пробурить такую газовую скважину обойдется в 15-20 млн долларов, а может и больше», — сказал Опимах.
Он пояснил, что эти средства привлекают инвесторов, в частности в этом году провели 9 конкурсов на заключение соглашений о распределении нефтегазовой продукции, среди семи победителей есть одна канадская и одна американская компания. Они имеют современное оборудование, которое значительно сокращает время бурения.
Опимах также добавил, что Украина входит в тройку европейских стран по объемам добычи и запасов природного газа.
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