0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 125 0

Раде рекомендуют открыть украинцам доступ к кадастрам

Раде рекомендуют открыть украинцам доступ к кадастрам

Комитет по вопросам аграрной политики рекомендовал Верховной раде принять в первом чтении законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных, которым предусматривается открытие украинцам доступа к кадастрам. Соответствующее решение принято на заседании комитета.

Так, комитет рассмотрел поданный Кабинетом Министров законопроект №2370.

“Комитет рекомендовал рассмотреть законопроект в первом чтении и принять за основу”, – сообщил глава комитета Николай Сольский.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект №2370 “О национальной инфраструктуре геопространственных данных”. Соответствующий проект закона появился в Раде еще 1 ноября, а текст документа был опубликован 4 ноября.

Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил правительству обеспечить гражданам доступ к государственным кадастрам. Он также призвал Раду принять ряд законопроектов, регулирующих вопросы функционирования открытого рынка земли. Среди них и законопроект №2370.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.