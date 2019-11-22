Раде рекомендуют открыть украинцам доступ к кадастрам

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Комитет по вопросам аграрной политики рекомендовал Верховной раде принять в первом чтении законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных, которым предусматривается открытие украинцам доступа к кадастрам. Соответствующее решение принято на заседании комитета.
Так, комитет рассмотрел поданный Кабинетом Министров законопроект №2370.
“Комитет рекомендовал рассмотреть законопроект в первом чтении и принять за основу”, – сообщил глава комитета Николай Сольский.
Кабинет Министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект №2370 “О национальной инфраструктуре геопространственных данных”. Соответствующий проект закона появился в Раде еще 1 ноября, а текст документа был опубликован 4 ноября.
Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил правительству обеспечить гражданам доступ к государственным кадастрам. Он также призвал Раду принять ряд законопроектов, регулирующих вопросы функционирования открытого рынка земли. Среди них и законопроект №2370.
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