Раде рекомендуют открыть украинцам доступ к кадастрам

Комитет по вопросам аграрной политики рекомендовал Верховной раде принять в первом чтении законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных, которым предусматривается открытие украинцам доступа к кадастрам. Соответствующее решение принято на заседании комитета.

Так, комитет рассмотрел поданный Кабинетом Министров законопроект №2370.

“Комитет рекомендовал рассмотреть законопроект в первом чтении и принять за основу”, – сообщил глава комитета Николай Сольский.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект №2370 “О национальной инфраструктуре геопространственных данных”. Соответствующий проект закона появился в Раде еще 1 ноября, а текст документа был опубликован 4 ноября.

Так, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил правительству обеспечить гражданам доступ к государственным кадастрам. Он также призвал Раду принять ряд законопроектов, регулирующих вопросы функционирования открытого рынка земли. Среди них и законопроект №2370.