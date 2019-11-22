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Какими будут максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП в 2020

Какими будут максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП в 2020

Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 01 января 2020 года составит 2 102 грн., вследствие этого увеличиваются и максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП І и ІІ групп.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Киевской области.

“Законом о Госбюджете на 2020 год предусмотрено, в частности, увеличение с 01 января 2020 года таких показателей, как минимальная заработная плата – ее размер составит 4723,0 грн или 28,31 грн в час, а минимальная пенсия в 2020 году вырастет с 1638 грн. до 1769 грн”, – говорится в сообщении.

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Фиксированные ставки единого налога устанавливают предпринимателям сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин, которые созданы согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин, в зависимости от вида хозяйственной деятельности, из расчета на календарный месяц.

Максимальный размер ставок устанавливается:

  • для первой группы плательщиков единого налога – в пределах до 10 % размера прожиточного минимума;
  • для второй группы плательщиков единого налога – в пределах до 20% размера минимальной заработной платы.

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Таким образом, с января 2020 года максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП-единщиков будут составлять:

  • для І группы – 210,20 грн (2102 грн х 10%);
  • для II группы – 944,60 грн (4723 грн х 20%).
По материалам Finance.UA
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