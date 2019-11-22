Какими будут максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП в 2020

Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 01 января 2020 года составит 2 102 грн., вследствие этого увеличиваются и максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП І и ІІ групп.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Киевской области.

“Законом о Госбюджете на 2020 год предусмотрено, в частности, увеличение с 01 января 2020 года таких показателей, как минимальная заработная плата – ее размер составит 4723,0 грн или 28,31 грн в час, а минимальная пенсия в 2020 году вырастет с 1638 грн. до 1769 грн”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Как ІТ-компании платят налоги

Фиксированные ставки единого налога устанавливают предпринимателям сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин, которые созданы согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин, в зависимости от вида хозяйственной деятельности, из расчета на календарный месяц.

Максимальный размер ставок устанавливается:

для первой группы плательщиков единого налога – в пределах до 10 % размера прожиточного минимума;

для второй группы плательщиков единого налога – в пределах до 20% размера минимальной заработной платы.

Таким образом, с января 2020 года максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП-единщиков будут составлять:

для І группы – 210,20 грн (2102 грн х 10%);