Какими будут максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП в 2020

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Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 01 января 2020 года составит 2 102 грн., вследствие этого увеличиваются и максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП І и ІІ групп.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Киевской области.
“Законом о Госбюджете на 2020 год предусмотрено, в частности, увеличение с 01 января 2020 года таких показателей, как минимальная заработная плата – ее размер составит 4723,0 грн или 28,31 грн в час, а минимальная пенсия в 2020 году вырастет с 1638 грн. до 1769 грн”, – говорится в сообщении.
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Фиксированные ставки единого налога устанавливают предпринимателям сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин, которые созданы согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин, в зависимости от вида хозяйственной деятельности, из расчета на календарный месяц.
Максимальный размер ставок устанавливается:
Таким образом, с января 2020 года максимальные фиксированные ставки единого налога для ФЛП-единщиков будут составлять:
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