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Правительство ввело электронные декларации для украинцев, которые получают посылки дороже 100 евро

Правительство ввело электронные декларации для украинцев, которые получают посылки дороже 100 евро

Кабинет Министров Украины принял решение ввести возможность использования электронной формы таможенной декларации М-16, которую смогут использовать украинцы, которые получают посылки из-за рубежа дороже 100 евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Кабинет Министров Украины в среду, 27 ноября, одобрил изменения к постановлению КМУ от 21 мая 2012 г. № 450 и от 21 мая 2012 г. № 461, касающиеся вопросов таможенного дела”, – говорится в сообщении.

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Что изменится. Введена возможность использования электронной таможенной декларации М-16, которая применяется для декларирования товаров стоимостью от 100 евро, пересылаемых на адрес граждан через таможенную границу Украины в международных экспресс-отправлениях.

Для чего это нужно. Данная норма позволит гражданам самостоятельно осуществлять оформление без привлечения таможенных брокеров, что соответственно даст им возможность сэкономить средства на таможенном оформлении товаров.

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Кроме того, в упомянутых изменениях актуализирован перечень товаров, перемещение которых через территорию Украины транзитом осуществляется при условии обязательного предоставления таможенным органам финансовых и других гарантий.

По материалам Finance.UA
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