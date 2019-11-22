Правительство ввело электронные декларации для украинцев, которые получают посылки дороже 100 евро

Кабинет Министров Украины принял решение ввести возможность использования электронной формы таможенной декларации М-16, которую смогут использовать украинцы, которые получают посылки из-за рубежа дороже 100 евро.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“Кабинет Министров Украины в среду, 27 ноября, одобрил изменения к постановлению КМУ от 21 мая 2012 г. № 450 и от 21 мая 2012 г. № 461, касающиеся вопросов таможенного дела”, – говорится в сообщении.

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Что изменится. Введена возможность использования электронной таможенной декларации М-16, которая применяется для декларирования товаров стоимостью от 100 евро, пересылаемых на адрес граждан через таможенную границу Украины в международных экспресс-отправлениях.

Для чего это нужно. Данная норма позволит гражданам самостоятельно осуществлять оформление без привлечения таможенных брокеров, что соответственно даст им возможность сэкономить средства на таможенном оформлении товаров.

Кроме того, в упомянутых изменениях актуализирован перечень товаров, перемещение которых через территорию Украины транзитом осуществляется при условии обязательного предоставления таможенным органам финансовых и других гарантий.