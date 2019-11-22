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Доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС (инфографика)

Доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС (инфографика)

Домохозяйства стран Европейского союза в 2018 году потратили почти 2,1 млрд евро (что эквивалентно 13,0% ВВП ЕС) на “Жилье, воду, электричество, газ и другие виды топлива”. Об этом сообщает Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, это составляет 24,0% от их общих расходов на потребление и является крупнейшей статьей расходов домохозяйств в ЕС, опережая “Транспорт” (13,2%), “Продукты питания и безалкогольные напитки” (12,1%), “Отдых и культуру” (9,1%), а также “Рестораны и отели” (8,7%).

Остальные расходы домохозяйств были распределены так: “Мебель, бытовое оборудование и текущее обслуживание дома” (5,4%), “Одежда и обувь” (4,7%), “Алкогольные напитки, табак и наркотики” и “Здоровье” (3,9%), “Связь” (2,3%), “Образование” (1,2%) и “Другие” (11,4%), которые вместе составили 32,8% от общих расходов в 2018 году.

В 2018 году доля расходов домохозяйств на жилье была самой большой в Финляндии (28,5%), Дании (28,1%) и Словакии (27,7%). За ними следовали Франция (26,3%), Великобритания (26,0%), Швеция (25,9%) и Чехия (25,2%). Напротив, Мальта (10,3%), Литва (15,0%) и Кипр (15,1%) показывают самую низкую долю расходов домохозяйств на жилье.

По материалам РБК-Украина
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