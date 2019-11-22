Доля коммуналки в расходах украинцев в два раза ниже, чем в ЕС (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Домохозяйства стран Европейского союза в 2018 году потратили почти 2,1 млрд евро (что эквивалентно 13,0% ВВП ЕС) на “Жилье, воду, электричество, газ и другие виды топлива”. Об этом сообщает Евростат.
По данным статистического ведомства ЕС, это составляет 24,0% от их общих расходов на потребление и является крупнейшей статьей расходов домохозяйств в ЕС, опережая “Транспорт” (13,2%), “Продукты питания и безалкогольные напитки” (12,1%), “Отдых и культуру” (9,1%), а также “Рестораны и отели” (8,7%).
Остальные расходы домохозяйств были распределены так: “Мебель, бытовое оборудование и текущее обслуживание дома” (5,4%), “Одежда и обувь” (4,7%), “Алкогольные напитки, табак и наркотики” и “Здоровье” (3,9%), “Связь” (2,3%), “Образование” (1,2%) и “Другие” (11,4%), которые вместе составили 32,8% от общих расходов в 2018 году.
В 2018 году доля расходов домохозяйств на жилье была самой большой в Финляндии (28,5%), Дании (28,1%) и Словакии (27,7%). За ними следовали Франция (26,3%), Великобритания (26,0%), Швеция (25,9%) и Чехия (25,2%). Напротив, Мальта (10,3%), Литва (15,0%) и Кипр (15,1%) показывают самую низкую долю расходов домохозяйств на жилье.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Напугали штрафы? Продажи детских автокресел взлетели в 10 разВчера, 14:01 - 1355 6
Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газВчера, 21:00 - 2514 4
В "зеленую энергетику" инвестировали почти 5 миллиардов долларов за 5 лет — ГончарукВчера, 10:01 - 498 4
В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка"2 ч. назад - 417 2
Измеритель скорости TRUCAM незаконный - решение суда4 ч. назад - 972 2
8500 грн за не пристегнутый ремень безопасностиВчера, 20:01 - 8267 2
ЗАЗ начал испытывать новую модель (фото)8 ч. назад - 4521 1
Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газВчера, 21:00 - 2514 4
Напугали штрафы? Продажи детских автокресел взлетели в 10 разВчера, 14:01 - 1355 6
Renault тестирует новый хэтчбек за 8 000 евро11 ч. назад - 1236
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 1351
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2816 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 4170 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 3309
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1657