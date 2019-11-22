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Дело ПриватБанка действительно расследуется. Неприкасаемых нет — Рябошапка

Дело ПриватБанка действительно расследуется. Неприкасаемых нет — Рябошапка

Дело о выведении денег из ПриватБанка до его национализации является «одним из самых приоритетных», сказал генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью Financial Times.

Он отметил, что расследованием занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины.

«Дело ПриватБанка действительно расследуется. Неприкасаемых нет», — сказал Рябошапка.

Ранее он заявлял, что по ПриватБанку было два основных производства: одним занималась Генпрокуратура, другим — НАБУ. Генпрокурор отмечал, что их нужно объединить, чтобы «двигаться одним путем, а не параллельными».

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель неработающих кредитов ПриватБанка, который классифицируется как связанный с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивается в 212,795 млрд грн.

Расследование независимого агентства Kroll показало, что ПриватБанк был «объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в $5,5 млрд».

В украинских судах рассматриваются сотни дел, связанных с ПриватБанком. Банк также судится с экс-владельцами в Великобритании и США.

По материалам НВ
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