Украина на 8 месте в мире по привлекательности инвестиций в альтернативную энергетику

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Украина поднялась сразу на 55 позиций в рейтинге привлекательности развивающихся стран с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику в 2019 году.
Об этом говорится в ежегодном отчете Climatescope 2019, подготовленном исследовательским агентством Bloomberg New Energy Finance.
В прошлогоднем отчёте наша страна занимала скромную 63 строчку, а в отчёте 2019 года поднялась сразу на 8 место.
Верхние строки рейтинга традиционно поделили крупнейшие развивающиеся экономики:
Аналитический центр утверждает, что причиной роста стали реформы энергетического сектора, привлекательные «зеленые» тарифы и налоговые ставки.
В 2018 году европейские страны, не входящие в Евросоюз, установили рекорд по привлеченным инвестициям в чистую энергию в размере 2,2 миллиарда долларов. Сумма за 2018 год составила более четверти от общего объема инвестиций в регион за последнее десятилетие.
Рост произошел в основном из-за огромного скачка инвестиционных потоков в Украину, который в 2018 году составил 801 миллион долларов по сравнению с 46 миллионами долларов в 2017 году. При этом сохраняется высокий потенциал роста объема инвестиций, поскольку за последнее десятилетие страны Европы, не входящие в Евросоюз, получили всего 6% от общего капитала чистой энергии, вложенного в развивающиеся рынки.
«Среди европейских стран Украина – наиболее привлекательный рынок. Я рад, что существуют рейтинги, где мы занимаем лидирующие позиции. Это результат целого ряда факторов – как объективных, так и субъективных. Высокий зеленый тариф, запоздалый переход к конкурентному ценообразованию на аукционах, макроэкономическая стабильность в 2017-2019 годах, простое и понятное законодательство, где практически нет места коррупции – вот причины такого стремительного взлета отрасли. Думаю, это максимум, на который сегодня способна Украина – показатели в 2020 году будут значительно скромнее, и это связано с рядом ограничительных мер со стороны правительства по отношению к этой отрасли. Переход на аукционы, введение ответственности за «небалансы» и возможное обострение проблемы с дефицитом ГП «Гарантированный покупатель» существенно откорректируют позиционирование Украины как перспективного рынка в категории emerging markets», – прокомментировал результаты рейтинга управляющий партнер UDP Renewables, компании в сфере возобновляемой энергетики, Сергей Евтушенко. В 2019 году UDP Renewables запустила 4 новых энергетических объекта общей мощность 61 МВт.
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