Милованов предлагает заменить трудовые книжки электронными реестрами

В Кабмине считают, что вместо трудовых книжек можно использовать электронные реестры.

Об этом написал в FACEBOOK министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

“Я вообще не понимаю, зачем эти книжки. В других странах я их не видел. Но вопрос более широкий — что делать с действующими регуляторными ограничениями и устаревшими советскими нормами. В 21 веке, во время масштабной цифровизации, все можно решить через создание простого электронного реестра”, — отметил Милованов.

Что предлагает министр:

вместо книжек создать должность работника в существующем реестре. По его словам, с 2000 года «вся информация о трудовой деятельности есть в единой базе данных».

«Если трудовой стаж начался после 2000 г., то хранить трудовую вообще не нужно, поскольку эта информация уже содержится в базе. А до 2000 — ок, возможно, нужна будет информация из книжки при внесении в реестр», — уточнил Милованов.

Напомним, на сайте Пенсионного фонда Украины содержится новая функция – «электронная трудовая книжка». Данные доступны только за период от 2011 года.

Справка Finance.ua:

Ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявлял, что в Кабмине запускают в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек.

Ключевые тезисы реформы: