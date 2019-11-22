0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 132 0

Милованов предлагает заменить трудовые книжки электронными реестрами

Милованов предлагает заменить трудовые книжки электронными реестрами

В Кабмине считают, что вместо трудовых книжек можно использовать электронные реестры.

Об этом написал в FACEBOOK министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

“Я вообще не понимаю, зачем эти книжки. В других странах я их не видел. Но вопрос более широкий — что делать с действующими регуляторными ограничениями и устаревшими советскими нормами. В 21 веке, во время масштабной цифровизации, все можно решить через создание простого электронного реестра”, — отметил Милованов.

Что предлагает министр:

  • вместо книжек создать должность работника в существующем реестре. По его словам, с 2000 года «вся информация о трудовой деятельности есть в единой базе данных».

«Если трудовой стаж начался после 2000 г., то хранить трудовую вообще не нужно, поскольку эта информация уже содержится в базе. А до 2000 — ок, возможно, нужна будет информация из книжки при внесении в реестр», — уточнил Милованов.

Где взять кредит безработному

Напомним, на сайте Пенсионного фонда Украины содержится новая функция – «электронная трудовая книжка». Данные доступны только за период от 2011 года.

Справка Finance.ua:

Ранее министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявлял, что в Кабмине запускают в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек.

Ключевые тезисы реформы:

  • при найме на работу трудовую книжку подавать не нужно;
  • свой трудовой стаж можно проверить в интернете, работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы;
  • если есть трудовой стаж до 2000 года, то будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.