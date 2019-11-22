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Более 40% всех компенсаций для бизнеса проходит через Ощадбанк. Об этом сообщил заместитель председателя правления Ощадбанка Андрей Стецевич во время круглого стола «Эффективные модели финансирования агросектора по итогам 2019 года», организованного «Финансовым клубом».
«Мы сегодня стали одним из самых больших, если не самым большим кешбэком для предпринимателей. Более 40% всех компенсаций процентной ставки, агрокомпенсаций из бюджета проходит через наш банк. И мы очень активно разрабатывали программы, чтобы эта компенсация дошла до конечного потребителя услуг», – рассказал Андрей Стецевич.
Он считает, что именно децентрализация позволила банку активно привлекать муниципалитеты к программам компенсации.
«Мы сейчас активно привлекли муниципалитеты к программе компенсации процентной ставки и запустили уже более 45 программ. Но в Украине более 400 городов и более 5000 ОТГ, поэтому мы ставим цель иметь не 45-50, а тысячи программ компенсации ставки», – заявил Андрей Стецевич.
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