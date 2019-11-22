Рынок доставки еды в Украине превысит $25 млн, – прогноз

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В 2019-ом украинский рынок доставки еды увеличится на 14% по сравнению с предыдущим годом и достигнет $26 млн. По оценкам исследовательской компании Statista, количество потребителей данного вида услуг в нашей стране достигнет 1,5 млн. Это на 13% больше, чем на конец 2018 года.
Основной сегмент рынка – доставка блюд из ресторанов, который аналитики оценили в $21 по итогам 2019-го. Остальные доходы приходятся на платформы – Glovo, Uber Eats, Raketa.
По прогнозам Statista, до 2023 года украинский рынок доставки еды вырастет до $35 млн. Из них доставка из ресторанов обеспечит $23,6 млн, а онлайн-платформы – $11,5 млн.
Ожидается, что в Европе данная отрасль будет расти еще стремительнее и к 2023 году достигнет $24,7 млрд. По оценкам Uber Eats, в 70% ресторанов, представленных на этой платформе, доставка еды будет генерировать все большую долю доходов.
Самый крупный в мире рынок доставки еды – в Китае. Statista оценила его в $40 млрд. На втором месте – США ($22 млрд). Далее следуют Индия ($7,7 млрд), Великобритания ($4,8 млрд) и Япония ($2,5 млрд).
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