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Рынок доставки еды в Украине превысит $25 млн, – прогноз

Рынок доставки еды в Украине превысит $25 млн, – прогноз

В 2019-ом украинский рынок доставки еды увеличится на 14% по сравнению с предыдущим годом и достигнет $26 млн. По оценкам исследовательской компании Statista, количество потребителей данного вида услуг в нашей стране достигнет 1,5 млн. Это на 13% больше, чем на конец 2018 года.

Основной сегмент рынка – доставка блюд из ресторанов, который аналитики оценили в $21 по итогам 2019-го. Остальные доходы приходятся на платформы – Glovo, Uber Eats, Raketa.
По прогнозам Statista, до 2023 года украинский рынок доставки еды вырастет до $35 млн. Из них доставка из ресторанов обеспечит $23,6 млн, а онлайн-платформы – $11,5 млн.

Ожидается, что в Европе данная отрасль будет расти еще стремительнее и к 2023 году достигнет $24,7 млрд. По оценкам Uber Eats, в 70% ресторанов, представленных на этой платформе, доставка еды будет генерировать все большую долю доходов.

Самый крупный в мире рынок доставки еды – в Китае. Statista оценила его в $40 млрд. На втором месте – США ($22 млрд). Далее следуют Индия ($7,7 млрд), Великобритания ($4,8 млрд) и Япония ($2,5 млрд).

По материалам УБР
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