В МИД рассказали, что может сорвать запуск «Северного потока-2»

В случае введения Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток – 2» запуск проекта может быть сорван. Такое мнение выразила замминистра иностранных дел Лана Зеркаль, передает «Укринформ». По ее словам, для Украины это является еще одним козырем в переговорах с Россией относительно транзита газа через свою территорию.

«Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск Северного потока-2, особенно на фоне необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу», – отметила Зеркаль.

Напомним, в начале октября министр энергетики США Рик Перри заявил, что российские проекты газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» угрожают увеличить политическое влияние Москвы в Европе и сделать последнюю уязвимой к перебоям с поставками.

Выступая на конференции в Вильнюсе, Перри сказал, что прошлые нарушения поставок российского газа в Европу являются основной причиной, почему он с президентом США Дональдом Трампом продолжают выступать против проекта строительства трубопровода.