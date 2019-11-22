В МИД рассказали, что может сорвать запуск «Северного потока-2»

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В случае введения Вашингтоном санкций против газопровода «Северный поток – 2» запуск проекта может быть сорван. Такое мнение выразила замминистра иностранных дел Лана Зеркаль, передает «Укринформ». По ее словам, для Украины это является еще одним козырем в переговорах с Россией относительно транзита газа через свою территорию.
«Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск Северного потока-2, особенно на фоне необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европу», – отметила Зеркаль.
Напомним, в начале октября министр энергетики США Рик Перри заявил, что российские проекты газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» угрожают увеличить политическое влияние Москвы в Европе и сделать последнюю уязвимой к перебоям с поставками.
Выступая на конференции в Вильнюсе, Перри сказал, что прошлые нарушения поставок российского газа в Европу являются основной причиной, почему он с президентом США Дональдом Трампом продолжают выступать против проекта строительства трубопровода.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ДТЭК оказалась крупнейшим импортером электроэнергии в УкраинуВчера, 11:32 - 1409 10
Президент одобрил возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащениеВчера, 12:31 - 1023 7
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"Вчера, 15:01 - 5677 6
В случае прямых поставок из РФ скидку на газ могут направить на субсидии — министр2 ч. назад - 263 5
Зеленский: Коломойский не является президентом Украины, а большинство украинцев выбрали курс на ЕСВчера, 16:45 - 904 4
Таможня массово выписывает штрафы владельцам "еврономеров"Вчера, 15:01 - 5677 6
Киевстар меняет условия некоторых своих услугВчера, 21:01 - 4580 1
Как менялась средняя цена квадратного метра на "первичке" с весны 2019Вчера, 12:57 - 3335
Межбанк: ожидается активная игра "на понижение"Вчера, 11:14 - 2599
В Украине могут появиться новые автозаводыВчера, 23:43 - 1676 1
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 991
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 2174 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3458 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2833
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1432