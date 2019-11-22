Европарламент поддержал увеличение квот на украинскую курятину

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Европарламент ратифицировал внесение изменений в экономическую часть Соглашения об ассоциации Украина-ЕС по увеличению беспошлинных квот на импорт мяса птицы (курятины).
Соответствующее решение, которое касается углубленной и всеобъемлющей ЗСТ, поддержали во вторник 444 европарламентария, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.
Европарламент 26 ноября ратифицировал соглашение между ЕС и Украиной о внесении изменений в экономическую часть Соглашения об ассоциации между сторонами об увеличении беспошлинной квоты на экспорт украинского мяса птицы (курятины) в страны-члены Евросоюза.
Договоренности предполагают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза – до 70 тыс. тонн в год – беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.
Сейчас в рамках действия углубленной и всеобъемлющей ЗСТ Украина-ЕС годовая беспошлинная тарифная квота на экспорт украинской курятины за двумя подпозициям «0207 13 70» и «0207 14 70» составляет около 20 тыс. тонн.
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