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Европарламент поддержал увеличение квот на украинскую курятину

Европарламент поддержал увеличение квот на украинскую курятину

Европарламент ратифицировал внесение изменений в экономическую часть Соглашения об ассоциации Украина-ЕС по увеличению беспошлинных квот на импорт мяса птицы (курятины).

Соответствующее решение, которое касается углубленной и всеобъемлющей ЗСТ, поддержали во вторник 444 европарламентария, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Страсбурге.

Европарламент 26 ноября ратифицировал соглашение между ЕС и Украиной о внесении изменений в экономическую часть Соглашения об ассоциации между сторонами об увеличении беспошлинной квоты на экспорт украинского мяса птицы (курятины) в страны-члены Евросоюза.

Договоренности предполагают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза – до 70 тыс. тонн в год – беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Сейчас в рамках действия углубленной и всеобъемлющей ЗСТ Украина-ЕС годовая беспошлинная тарифная квота на экспорт украинской курятины за двумя подпозициям «0207 13 70» и «0207 14 70» составляет около 20 тыс. тонн.

По материалам УКРИНФОРМ
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