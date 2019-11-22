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"Нафтогаз" установил цены для промпотребителей на газ в декабре

"Нафтогаз" установил цены для промпотребителей на газ в декабре

НАК “Нафтогаз Украины” в декабре установил цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

НАК «Нафтогаз Украины» опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 декабря 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования”, – говорится в сообщении.

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Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей Нафтогаз предлагает газ по цене 5 861,00 – 6 463,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

По сравнению с ценами на ноябрь 2019 года в декабре цены не изменены.

Справка Finance.ua:

  • С 1 октября 2015 года введен в действие Закон Украины «О рынке природного газа», которым предусмотрено, что поставка природного газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом.

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По материалам Finance.UA
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