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Иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсам

Иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсам

В Украину по состоянию на 2019 года летают 39 иностранных авиакомпаний. Более половины постоянно растущего пассажиропотока приходится на них, и их показатели продолжают расти. В частности, пассажиропоток иностранных компаний в Украине вырос на 38%, а украинских – всего на 7,9%.

Об этом пишет Сегодня.

По количеству открываемых маршрутов “иностранцы” тоже опережают украинских перевозчиков. Так, в 2019 году иностранные авиаперевозчики предложили украинцам 15 новых маршрутов. Например:

  • из Бремена, Биллунна и Генуи в Киев (Жуляны)
  • из Манчестера, Пафоса, Дублина и Бодрума в Киев (“Борисполь”)
  • из Копенгагена и Риги во Львов;
  • из Милана, Кракова и Баку в Харьков;
  • из Рима, Баку и Кракова в Одессу.

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Украинские компании открыли девять новых направлений и соединили:

  • Херсон с Бургасом;
  • Запорожье с Барселоной;
  • Днепр с Бодрумом;
  • Одессу из Римини;
  • Харьков с Парижем, Шарджем и Римини;
  • Киев (из аэропорта “Борисполь”) с городами Санья и Катания.
По материалам Сегодня
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