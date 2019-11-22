Иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсам

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В Украину по состоянию на 2019 года летают 39 иностранных авиакомпаний. Более половины постоянно растущего пассажиропотока приходится на них, и их показатели продолжают расти. В частности, пассажиропоток иностранных компаний в Украине вырос на 38%, а украинских – всего на 7,9%.
Об этом пишет Сегодня.
По количеству открываемых маршрутов “иностранцы” тоже опережают украинских перевозчиков. Так, в 2019 году иностранные авиаперевозчики предложили украинцам 15 новых маршрутов. Например:
Украинские компании открыли девять новых направлений и соединили:
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