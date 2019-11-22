Иностранные авиакомпании в Украине опередили отечественные по новым рейсам

В Украину по состоянию на 2019 года летают 39 иностранных авиакомпаний. Более половины постоянно растущего пассажиропотока приходится на них, и их показатели продолжают расти. В частности, пассажиропоток иностранных компаний в Украине вырос на 38%, а украинских – всего на 7,9%.

Об этом пишет Сегодня.

По количеству открываемых маршрутов “иностранцы” тоже опережают украинских перевозчиков. Так, в 2019 году иностранные авиаперевозчики предложили украинцам 15 новых маршрутов. Например:

из Бремена, Биллунна и Генуи в Киев (Жуляны)

из Манчестера, Пафоса, Дублина и Бодрума в Киев (“Борисполь”)

из Копенгагена и Риги во Львов;

из Милана, Кракова и Баку в Харьков;

из Рима, Баку и Кракова в Одессу.

Украинские компании открыли девять новых направлений и соединили: