НАБУ задержало 10 человек, причастных к преступным схемам на таможне

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Детективы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
“Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по части 2 статьи 364, части 3 статьи 212, части 1 статьи 255 УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления. Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая сохранение тайны следствия”, — говорится в сообщении.
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