По информации на 12:25, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (45, 287 млн и 38,366 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (488 и 39), максимальный курс продажи доллара 24,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,03-24,04 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 80 активных заявок по доллару на сумму 83, 553 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,0100 – 40 000

24,0000 – 7 600

24,0000 – 30 000

24,0000 – 33 333

24,0000 – 150 000

24,0000 – 10 000

24,0000 – 155 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,9700 – 5 000

23,9900 – 20 000

23,9900 – 10 000

23,9900 – 10 000

24,0000 – 2 000

24,0000 – 20 000

24,0000 – 7 777

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,0448 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,9799 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.