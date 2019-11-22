Минэнерго объяснило ситуацию с "принудительными ретроспективными изменениями зеленых тарифов"

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Принудительного ретроспективного снижения зеленых тарифов не будет. Об этом заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик.
“Никаких принудительных ретроспективных изменений зеленых тарифов не будет. В министерстве мы этого не рассматриваем. Вместе с тем никаких увеличений зеленых тарифов, конечно, также не будет. Наша задача – это обеспечить инвестиционную привлекательность сектора, но в то же время сделать ее устойчивой в средне- и долгосрочной перспективе. Так, как это есть сейчас, по нынешним зеленым тарифам, это не старт. То есть, в любом случае мы предлагаем добровольное уменьшение тарифа и продление срока выплат. Добровольно”, – сказал Чижик.
Замминистра отметил, что министерство предлагает инвесторам различные условия реструктуризации для проектов ВИЭ, которые уже работают и будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.
“Мы предлагаем различные условия реструктуризации для проектов, которые уже установлены, уже генерирующие мощности, и для объектов, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшее время, в том числе в начале следующего года. Если речь идет об объектах, которые уже генерируют, мы предлагаем уменьшение зеленого тарифа на примерно 15-25% для СЭС с продлением срока выплат на 5-10 лет. Для ВЭС установленно уменьшение тарифа примерно на 10% с продолжением срока на 5-10 лет. Подобные условия также для проектов, которые будут введены в эксплуатацию в следующем году”, – сообщил Чижик.
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