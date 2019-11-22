НБУ анонсировал дату введения в обращение монеты номиналом 5 гривен (фото)

Национальный банк Украины НБУ анонсировал дату введения в обращение монеты номиналом 5 гривен с 20 декабря.

Об этом говорится на сайте регулятора.

НБУ завершает переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны, содержащий более надежные и защищенные от подделок банкноты, обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.

Для этого в обращение будут введены монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят бумажные банкноты.

Что запланировано в следующем году. Введение в обращение монеты номиналом 10 гривен.

Как ранее сообщал Нацбанк, специально изымать бумажные банкноты не будут, а вместо этого просто прекратят их печать, а также не будут пополнять ими денежный оборот. Новые монеты будут действовать параллельно с бумажными гривнами старого образца до тех пор, пока купюры сами не выйдут из обращения.

Преимущества монеты. Замена банкнот на монеты объясняется тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен. Ведь продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет.

А вот банкноты номиналами 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени – в среднем один-два года, поэтому банкноты нужно ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств.

Finance.ua писал, что с первого октября НБУ изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.. Также Национальный банк с 1 октября 2019 начал постепенное изъятие из обращения монеты номиналом 25 копеек.