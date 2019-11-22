НБУ анонсировал дату введения в обращение монеты номиналом 5 гривен (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины НБУ анонсировал дату введения в обращение монеты номиналом 5 гривен с 20 декабря.
Об этом говорится на сайте регулятора.
НБУ завершает переход на обновленный банкнотно-монетный ряд гривны, содержащий более надежные и защищенные от подделок банкноты, обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию средств для государства.
Для этого в обращение будут введены монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые постепенно заменят бумажные банкноты.
Что запланировано в следующем году. Введение в обращение монеты номиналом 10 гривен.
Как ранее сообщал Нацбанк, специально изымать бумажные банкноты не будут, а вместо этого просто прекратят их печать, а также не будут пополнять ими денежный оборот. Новые монеты будут действовать параллельно с бумажными гривнами старого образца до тех пор, пока купюры сами не выйдут из обращения.
Преимущества монеты. Замена банкнот на монеты объясняется тем, что это позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен. Ведь продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот мелких номиналов. Монеты обращаются около 20-25 лет.
А вот банкноты номиналами 5 и 10 гривен могут обращаться незначительный промежуток времени – в среднем один-два года, поэтому банкноты нужно ежегодно печатать, обрабатывать и хранить. В то же время обращение монет требует от государства значительно меньших усилий и средств.
Finance.ua писал, что с первого октября НБУ изъял из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.. Также Национальный банк с 1 октября 2019 начал постепенное изъятие из обращения монеты номиналом 25 копеек.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэкоэнерго изучает возможность повышения тарифа на э/э для физлиц-крупных потребителейВчера, 17:00 - 1817 29
Инвесторы призвали Зеленского разобраться в "критической ситуации" с "Укрбудом"Вчера, 12:45 - 7932 26
Штрафы за «лысые» и поврежденные шиныВчера, 21:03 - 5361 9
Рынок труда в Украине пора перестроить: эксперт озвучил главную проблему5 ч. назад - 1035 7
Нефедов показал "контрабанду недели": сигареты в угле на 2,7 миллионаВчера, 17:40 - 1130 6
Штрафы за «лысые» и поврежденные шиныВчера, 21:03 - 5361 9
День финансов, 25 ноября: продажа "Vodafone", налоги для ФЛП, "критическая ситуация" с "Укрбудом"Вчера, 18:23 - 2455
С 1 декабря изменяется размер прожиточного минимума6 ч. назад - 2385
Volkswagen показал кроссовер за 13 000 долларов12 ч. назад - 2177
Распродажа в МАУ: авиакомпания ввела скидки до 50% на билеты из УкраиныВчера, 20:02 - 2096 4
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 885
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 1983 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 3240 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2718
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1366