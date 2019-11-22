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Верховный Суд отменил штраф, который НБУ наложил на банк "Форвард" за продажу кредитов

Верховный Суд отменил штраф, который НБУ наложил на банк "Форвард" за продажу кредитов

21 ноября Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу НБУ и оставил без изменений решения судов низших инстанций (по делу №826/3661/16), которыми был удовлетворен иск банка “Форвард” (Forward Bank, предыдущее название – “Русский стандарт”) и отменен штраф на 2,83 млн грн, наложенный Нацбанком на истца в 2016 году.

Согласно судебным материалам, в решении о наложении штрафа НБУ указал, что банк «Форвард» продал пул кредитов физлиц, клторый на 75% состоял из кредитов I категории качества, по стоимости, что значительно ниже суммы кредитной задолженности, что свидетельствует об отсутствии очевидной экономической целесообразности (смысла)”.

Так, согласно договору от 31.07.2015 №2/07/15, заключенному с ООО “ФК “Роял Финанс”, банк “Форвард” отчуждал имущественные права по кредитам физлиц общей балансовой стоимостью 36,9 млн грн по договорной цене 3 млн грн.

По оценкам НБУ, указанная сделка привела к ухудшению качества активов и потере доходов от кредитов І категории качества, что негативно повлияло на финансовый результат банка.

Учитывая это, регулятор пришел к выводу об осуществлении банком “Форвард” рисковой деятельности и наложил штраф в размере 1% от уставного капитала банка.

В то же время Верховный Суд констатировал, что на время спорных правоотношений НБУ имел формально закрепленное полномочие устанавливать факт осуществления банком рисковой деятельности, однако законодательство “не предоставляло НБУ права решать по своему усмотрению содержание категории «рисковая деятельность»” (цитата).

“Фактически истец привлечен к ответственности за деяние, которое на момент его совершения не признавалось законом как правонарушение, что является нарушением статьи 58 Конституции Украины”, – отметил суд кассационной инстанции.

По материалам Finbalance
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