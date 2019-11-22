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Кабмин передал на приватизацию уже более 400 госпредприятий

Кабмин передал на приватизацию уже более 400 госпредприятий

Власти передали Фонду государственного имущества (ФГИ) 415 государственных предприятий на приватизацию, к концу года их число должно вырасти к 500. В случае продажи бюджет может получить до 6 млрд гривен. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает правительственный портал.

В целом 339 госпредприятий передали из Минэкономики, еще 76 – из Минэкоэнерго, Мининфраструктуры и Государственного управления делами. «Объекты расположены по всей Украине. Теперь Фонд государственного имущества должен продать полученное имущество прозрачно и по лучшей возможной цене», – говорится в сообщении.
Среди переданных ФГИ предприятий такие: Институт титана, Львовский государственный ювелирный завод, Скадовский морской торговый порт, морской торговый порт «Усть-Дунайск».

Минэкономики уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.

По материалам УБР
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