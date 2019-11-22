За 9 месяцев в экономику Донецкой области инвестировано 18,8 млрд грн

В январе–сентябре 2019 года предприятиями и организациями Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) за счет всех источников финансирования освоено 18805,6 млн.грн капитальных инвестиций, что с учетом изменения цен на 16,7% больше, чем в январе–сентябре предыдущего года.

На Донецкую область в январе–сентябре 2019 года приходилось 5,0% общего объема капитальных инвестиций в Украине. По этому показателю регион занял четвертое место после Киева, Днепропетровской и Киевской областей.

Промышленными предприятиями Донецкой области в январе–сентябре 2019 года освоено 12794,4 млн.грн, или 68,0% всех капитальных инвестиций (в целом по Украине удельный вес инвестиций в промышленность в общем объеме капитальных инвестиций составил 39,4%).

Среди промышленных видов деятельности больше всего инвестиций использовано в металлургическом комплексе региона – 7685,9 млн.грн (60,1% общего объема капитальных инвестиций в индустрию), что в 1,8 раза больше, чем в январе–сентябре 2018 года. Объем капитальных инвестиций в угольную отрасль в январе–сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уменьшился на 6,2% и составил 2895,6 млн.грн, или 22,6% всех инвестиций в промышленность.

Инвестиции в жилищное строительство в январе–сентябре 2019 года составили 134,0 млн.грн, или лишь 0,7% всех капитальных вложений (по Украине – 10,1%).

В целом по экономике области основным источником финансирования инвестиционной деятельности остаются собственные средства предприятий и организаций. В январе–сентябре 2019 года они составили 16188,0 млн.грн, или 86,1% общего объема капитальных инвестиций. За счет средств местных бюджетов освоено 1462,6 млн.грн, или 7,8%, капитальные инвестиции за счет средств государственного бюджета составили 897,8 млн.грн, или 4,8%. На банковские кредиты и другие заимствования приходилось 187,4 млн.грн, или 1,0% всех капитальных инвестиций.