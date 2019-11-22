Президент поручил Гончаруку погасить долги перед учителями и врачами

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Кабинету Vинистров, чтобы быстро покрыть долги по зарплатам врачам и учителям.

Об этом он рассказал в своем видеообращении в аэропорту перед визитом в Эстонию и Литву.

“Мне сегодня прислали очень много частных сообщений по поводу того, что в некоторых регионах Украины наши врачи и учителя не получали заработной платы начиная с сентября. Я понимаю, что у нас новое правительство и очень много работы, но это самые важные и приоритетные вопросы. Я очень прошу, чтобы правительство собралось и решило положительно и очень быстро этот вопрос”, – заявил Президент. Он выразил надежду, что правительство его поддержит.