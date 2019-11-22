Intel начинает продажи «новых» 14-нм HEDT-процессоров Core i9-10000

25 ноября Intel и AMD начинают мировые продажи своих новых высокопроизводительных (HEDT) процессоров. Речь о чипах Intel Core i9-10000 (Cascade Lake-X) в конструктивном исполнении LGA2066 и AMD Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) в исполнении sTRX4.

Напомним, новые процессоры HEDT поколения Cascade Lake-X были представлены в начале октября. Технически новые Cascade Lake-X мало чем отличаются от старых Skylake-X Refresh (немного выросли частоты, поддержка DDR4-2933 и + 4 линии PCI-E 3.0), но зато они вдвое дешевле. Впрочем, старые Skylake-X Refresh вскоре тоже должны подешеветь вдвое.

Новые Cascade Lake-X сохранили совместимость с существующими системными платами на чипсете Intel X299. Разумеется, при условии обновления прошивки UEFI (при этом поддержка Kaby Lake-X теряется).