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Оржель: если мы подпишем договор с Газпромом — цена будет одной из самых низких в истории

Оржель: если мы подпишем договор с Газпромом — цена будет одной из самых низких в истории

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в случае подписания нового соглашения о транзите с “Газпромом”, несмотря на большие запасы газа в хранилищах, цена может стать одной из самых низких за всю историю переговоров.

Об этом он сказал на презентации планов работы ведомства.

Оржель подчеркнул, что подписание нового соглашения является абсолютным приоритетом в планах Минэнергетики и подчеркнул, что с принятием анбандлинга вопрос дальнейших контрактов будет решаться только с учетом экономической целесообразности, без всякого политического давления.

Также Оржель обратил внимание на большие объемы газа в подземных хранилищах Украины и европейских стран, которые могут сказаться на цене в новых договоренностях.

“Если мы подпишем договор на транспортировку с Газпромом, несмотря на те запасы которые есть в украинских и европейских газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из исторически самых низких цен на газ этой зимой”, – резюмировал министр энергетики.

Также Оржель отметил, что транзит газа может принести госбюджету до 3 миллиардов долларов поступлений.

По материалам Економічна Правда
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