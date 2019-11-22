Оржель: если мы подпишем договор с Газпромом — цена будет одной из самых низких в истории

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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в случае подписания нового соглашения о транзите с “Газпромом”, несмотря на большие запасы газа в хранилищах, цена может стать одной из самых низких за всю историю переговоров.
Об этом он сказал на презентации планов работы ведомства.
Оржель подчеркнул, что подписание нового соглашения является абсолютным приоритетом в планах Минэнергетики и подчеркнул, что с принятием анбандлинга вопрос дальнейших контрактов будет решаться только с учетом экономической целесообразности, без всякого политического давления.
Также Оржель обратил внимание на большие объемы газа в подземных хранилищах Украины и европейских стран, которые могут сказаться на цене в новых договоренностях.
“Если мы подпишем договор на транспортировку с Газпромом, несмотря на те запасы которые есть в украинских и европейских газохранилищах, мы можем стать свидетелями одной из исторически самых низких цен на газ этой зимой”, – резюмировал министр энергетики.
Также Оржель отметил, что транзит газа может принести госбюджету до 3 миллиардов долларов поступлений.
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