Ассоциация футбола обвинила Суркиса в завладении 380 миллионами евро

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинская ассоциация футбола обратилась в ГБР, ГПУ и МВД с заявлением о совершении экс-президентом ФФУ Григорием Суркисом уголовного правонарушения на сотни миллионов евро.
Детали: в своей мотивации УАФ опирается на расследование немецкого издания Der Spiegel под названием “Как выплаты УЕФА оказались на Британских Виргинских островах” и на результаты внутреннего расследования.
По данным Der Spiegel, начиная с 1999 года (более 15 лет), УЕФА переводил средства, в общей сложности 380 млн евро, предназначенные для Федерации футбола Украины (ныне – Украинская ассоциация футбола) и развития украинского футбола, оффшорной компании Newport Management Limited.
Эта компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах и, по данным издания, контролируется Григорием Суркисом, который с 2000-го по 2012 год возглавлял ФФУ, а также более 10 лет (до февраля 2019 года) был членом Исполкома УЕФА.
Дословно УАФ: “Поскольку расследование Der Spiegel базировалось на внутренних служебных документах УЕФА, в УАФ было проведено собственное внутреннее расследование. По итогам этого расследования решено обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления для проведения всестороннего и объективного расследования фактов возможного завладения предыдущим руководством УАФ (ФФУ) средствами, которые УЕФА перечислил на развитие украинского футбола в период с 1999-го по 2015 год.
Украинская ассоциация футбола обратилась к Государственному бюро расследований, Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел с просьбами зарегистрировать заявление о совершении уголовного правонарушения, внести соответствующие сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований, начать досудебное расследование и признать ГС “Украинская ассоциация футбола” потерпевшим и гражданским истцом в данном уголовном производстве на сумму 380 миллионов евро”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За два месяца тарифы на коммуналку вырастут на 35%, – экспертыВчера, 10:05 - 22705 26
МВФ знает, что Приватбанк вернут мне в ближайшее время - КоломойскийВчера, 10:16 - 3910 11
Сколько ФЛП будут платить за сотрудниковВчера, 12:01 - 10009 6
В каких случаях не могут отказать в приеме на работуВчера, 13:05 - 2085 4
Ford научился экономить при отоплении салона электромобиляВчера, 23:57 - 973 2
За два месяца тарифы на коммуналку вырастут на 35%, – экспертыВчера, 10:05 - 22705 26
Сколько ФЛП будут платить за сотрудниковВчера, 12:01 - 10009 6
МВФ знает, что Приватбанк вернут мне в ближайшее время - КоломойскийВчера, 10:16 - 3910 11
Если вдруг экономический кризис: эксперт рассказал о последствиях для УкраиныВчера, 11:04 - 2640 1
В каких случаях не могут отказать в приеме на работуВчера, 13:05 - 2085 4
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 642
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)21.11.2019, 12:10 - 1614 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2844 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2501
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1228