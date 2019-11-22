Ассоциация футбола обвинила Суркиса в завладении 380 миллионами евро

Украинская ассоциация футбола обратилась в ГБР, ГПУ и МВД с заявлением о совершении экс-президентом ФФУ Григорием Суркисом уголовного правонарушения на сотни миллионов евро.

Детали: в своей мотивации УАФ опирается на расследование немецкого издания Der Spiegel под названием “Как выплаты УЕФА оказались на Британских Виргинских островах” и на результаты внутреннего расследования.

По данным Der Spiegel, начиная с 1999 года (более 15 лет), УЕФА переводил средства, в общей сложности 380 млн евро, предназначенные для Федерации футбола Украины (ныне – Украинская ассоциация футбола) и развития украинского футбола, оффшорной компании Newport Management Limited.

Эта компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах и, по данным издания, контролируется Григорием Суркисом, который с 2000-го по 2012 год возглавлял ФФУ, а также более 10 лет (до февраля 2019 года) был членом Исполкома УЕФА.

Дословно УАФ: “Поскольку расследование Der Spiegel базировалось на внутренних служебных документах УЕФА, в УАФ было проведено собственное внутреннее расследование. По итогам этого расследования решено обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступления для проведения всестороннего и объективного расследования фактов возможного завладения предыдущим руководством УАФ (ФФУ) средствами, которые УЕФА перечислил на развитие украинского футбола в период с 1999-го по 2015 год.

Украинская ассоциация футбола обратилась к Государственному бюро расследований, Генеральной прокуратуре и Министерству внутренних дел с просьбами зарегистрировать заявление о совершении уголовного правонарушения, внести соответствующие сведения о преступлении в Единый реестр досудебных расследований, начать досудебное расследование и признать ГС “Украинская ассоциация футбола” потерпевшим и гражданским истцом в данном уголовном производстве на сумму 380 миллионов евро”.