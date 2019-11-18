Во Всемирном банке считают, что мораторий вредит владельцам земли в Украине

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Всемирный банк хочет помочь фермерам в Украине воспользоваться в полной мере возможностями открытия рынка сельскохозяйственных земель.
Об этом рассказала директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен в интервью изданию “Зеркало недели”.
“Мелкие фермеры – это наиболее уязвимая группа заемщиков, которым и хочет помочь Всемирный банк, чтобы они действительно смогли воспользоваться в полной мере теми возможностями, которые получат после открытия рынка сельскохозяйственных земель”, – подчеркнула она.
Кахконен рассказала, что с правительством обсуждались различные варианты, как обеспечить малым фермерам доступ к кредитам, среди прочего обсуждалась схема частичного гарантирования кредитов, уменьшит кредитный риск для банков и стимулировать их заинтересованность в кредитовании и мелких фермеров.
Кахконен констатировала, что банковский сектор готов к открытию земельного рынка, для него это новый и привлекательный рынок.
По мнению директора Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, мораторий вредит владельцам земли, потому что их право собственности ограничено: они не могут использовать свою землю как банковский залог, не могут ее продать.
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