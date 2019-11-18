В компании Бахматюка отреагировали на объявление в розыск

В агрохолдинге UkrFarmLanding назвали обвинение в адрес Олега Бахматюка по делу VAB Банка «юридическим нонсенсом».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Мы считаем объявление в розыск Олега Бахматюка юридическим нонсенсом, ведь сначала должно было быть вручено подозрение, чего по факту не произошло — НАБУ направило подозрение неизвестно куда, а не вручило согласно определенному действующим законодательством порядке», — говорится в сообщении на сайте компании.

Также в UkrFarmLanding утверждают, что в деле VAB Банка у главы НАБУ Артема Сытника существует конфликт интересов. Речь идет о коррупционном скандале, который происходит с самим Сытником: элитный отдых директора НАБУ оплачивал Николай Надейко — советник сестры Бахматюка.

«Дело НАБУ против Олега Бахматюка очевидно используется Сытником с целью давления на свидетеля. Мы считаем, что одним из главных мотивов таких действий директора НАБУ есть страх потерять должность», — отметили в UkrFarmLanding.

В компании добавили, что обвинения против Бахматюка будут оспариваться юристами компании в суде.