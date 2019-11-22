Каждый второй украинец не доволен своей работой (инфографика)

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Каждый второй украинец не доволен своим нынешним местом работы.
Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа.
Кого больше всего не устраивают условия труда – специалистов в сфере сельского хозяйства (69%); производства (67%); охраны (65%).
Кто доволен работой – в индустрии красоты (парикмахер, мастер маникюра, визажист и т.д.) – 67%; на стройке – 58%.
На что жалуются – на уровень зарплаты – 57% респондентов; 26% имеют претензии к условиям на рабочем месте; отсутствие социального пакета беспокоит – 22% .
Что нравится – выделяют удобный график (42%). В 31% случаев респондентов устраивает их заработок, 30% довольны видом своей деятельности.
Уровень зарплаты – 41% опрошенных указали, что совсем не довольны своим доходом: больше половины (59%) получают менее 10 000 грн в месяц. Из них 37% зарабатывают до 7 000 грн.
Первостепенные условия на рабочем месте – его комфорт и безопасность (33% ответов). Для четверти респондентов более важна близость работы к дому, для 15% – современная техника и оборудование. В целом же наши соотечественники довольны условиями труда: 35% оценили их позитивно, еще 34% – нейтрально.
График работы – две трети опрошенных признаются, что им повезло с графиком работы. Чаще всего трудятся полный рабочий день (47%), преимущества гибкого графика доступны 24% респондентов, посменно работают 2 из 10.
Идеальный руководитель – тот, который ставит понятные и реальные задания (64%). Он относится к подчиненным с уважением (58%), сдержан и уравновешен (31%) и готов всегда прийти на помощь, подсказать (29%). С таким лояльным начальством работают 56% респондентов. Недовольных отношениями с руководителем всего 18% – свидетельствуют результаты опроса на OLX Работа.
Что хотят от работодателя – комфортные условия на рабочем месте (66%), рыночную зарплату (64%), премии (47%), медицинскую страховку (29%) и возможность брать отгулы (22%).
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