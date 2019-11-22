Каждый второй украинец не доволен своей работой (инфографика)

Каждый второй украинец не доволен своим нынешним местом работы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Работа.

Кого больше всего не устраивают условия труда – специалистов в сфере сельского хозяйства (69%); производства (67%); охраны (65%).

Кто доволен работой – в индустрии красоты (парикмахер, мастер маникюра, визажист и т.д.) – 67%; на стройке – 58%.

На что жалуются – на уровень зарплаты – 57% респондентов; 26% имеют претензии к условиям на рабочем месте; отсутствие социального пакета беспокоит – 22% .

Что нравится – выделяют удобный график (42%). В 31% случаев респондентов устраивает их заработок, 30% довольны видом своей деятельности.

Уровень зарплаты – 41% опрошенных указали, что совсем не довольны своим доходом: больше половины (59%) получают менее 10 000 грн в месяц. Из них 37% зарабатывают до 7 000 грн.

Первостепенные условия на рабочем месте – его комфорт и безопасность (33% ответов). Для четверти респондентов более важна близость работы к дому, для 15% – современная техника и оборудование. В целом же наши соотечественники довольны условиями труда: 35% оценили их позитивно, еще 34% – нейтрально.

График работы – две трети опрошенных признаются, что им повезло с графиком работы. Чаще всего трудятся полный рабочий день (47%), преимущества гибкого графика доступны 24% респондентов, посменно работают 2 из 10.



Идеальный руководитель – тот, который ставит понятные и реальные задания (64%). Он относится к подчиненным с уважением (58%), сдержан и уравновешен (31%) и готов всегда прийти на помощь, подсказать (29%). С таким лояльным начальством работают 56% респондентов. Недовольных отношениями с руководителем всего 18% – свидетельствуют результаты опроса на OLX Работа.

Что хотят от работодателя – комфортные условия на рабочем месте (66%), рыночную зарплату (64%), премии (47%), медицинскую страховку (29%) и возможность брать отгулы (22%).

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