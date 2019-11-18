🐱Два года monobank: что вы знаете о первом мобильном банке в Украине? (тест)



Сегодня проекту monobank исполнилось 2 года. Отличная дата с не менее выдающимися достижениями.

За эти 730 дней к monobank присоединилось больше 1,5 млн клиентов, которые совершили 355 млн покупок и получили за это – 577 млн кешбэка.

Многие из вас также наверняка пользуются услугами monobank. Но так ли хорошо вы его знаете? Чтобы выяснить это, пройдите небольшой тест от Finance.ua 👇👇👇