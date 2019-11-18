НБУ назвал четыре фактора роста банковской прибыли

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Нацбанк отчитался о прибылях банковской системы.
Об этом говорится на странице регулятора на FACEBOOK.
Новый рекорд банковского сектора Украины: за 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн).
Доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, тогда как расходы – на 0,4% до 149 млрд грн.
Четыре фактора роста банковской прибыли:
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