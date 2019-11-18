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НБУ назвал четыре фактора роста банковской прибыли

НБУ назвал четыре фактора роста банковской прибыли

Нацбанк отчитался о прибылях банковской системы.

Об этом говорится на странице регулятора на FACEBOOK.

Новый рекорд банковского сектора Украины: за 10 месяцев 2019 года платежеспособные банки получили 52 млрд грн чистой прибыли, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (14,8 млрд грн).

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Доходы банков в текущем году выросли на 23% до 201 млрд грн, тогда как расходы – на 0,4% до 149 млрд грн.

Четыре фактора роста банковской прибыли:

  • рост чистых процентных доходов банков на 17% до 66,1 млрд грн;
  • рост чистых комиссионных доходов банков на 12% до 36 млрд грн;
  • положительный результат от переоценки и от операций купли-продажи – 13,9 млрд грн;
  • низкий объем отчислений банками в резервы – 9,3 млрд грн против 21,4 млрд грн в прошлом году.

Справка Finance.ua:

  • По данным НБУ, более половины прибыли сектора сформировал “ПриватБанк”. Из 76 действующих банков прибыльными были 66. Их прибыль составила 49,6 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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