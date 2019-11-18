В НБУ рассказали, когда планируется переход системы электронных платежей на расширенный режим

Как сообщает Нацбанк, с апреля 2020 года планируется переход системы электронных платежей Национального банка (далее – СЭП) на расширенный регламент работы.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Как будет работать. Расширенный регламент работы СЭП будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7) с учетом технологического перерыва в один час во время перехода на новый банковский день.

Как сейчас. СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8.30 до 19.00 в рабочие дни и не работает в праздничные и выходные дни.

Что нужно для реализации круглосуточной работы СЭП. Национальный банк планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы:

технологию включения / выключения участников СЭП ;

также установление лимитов для выполнения принудительного / бесспорного списания и ареста средств.

С этой целью Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины “Об утверждении Изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте” (далее – Проект).