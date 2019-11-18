В НБУ рассказали, когда планируется переход системы электронных платежей на расширенный режим

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Как сообщает Нацбанк, с апреля 2020 года планируется переход системы электронных платежей Национального банка (далее – СЭП) на расширенный регламент работы.
Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Как будет работать. Расширенный регламент работы СЭП будет предусматривать доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки 7 дней в неделю (23/7) с учетом технологического перерыва в один час во время перехода на новый банковский день.
Как сейчас. СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8.30 до 19.00 в рабочие дни и не работает в праздничные и выходные дни.
Что нужно для реализации круглосуточной работы СЭП. Национальный банк планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы:
С этой целью Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины “Об утверждении Изменений к Инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте” (далее – Проект).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Счетной палате назвали пути решения проблемы долга Пенсионного фондаВчера, 08:12 - 10962 19
Кабмин планирует повлиять на тарифы ЖКХВчера, 08:01 - 1387 7
С января украинцам предложат страховую цену на газ - ОржельВчера, 17:01 - 1792 6
В Раде назвали сроки принятия закона об игорном бизнесеВчера, 13:03 - 1138 6
В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев - Гоструда3 ч. назад - 338 5
Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспортеВчера, 12:01 - 6833 3
Межбанк: НБУ застрахует курс от проседанияВчера, 11:30 - 5105 2
Ryanair запустил распродажу билетов от €10Вчера, 16:38 - 3393
С января украинцам предложат страховую цену на газ - ОржельВчера, 17:01 - 1792 6
Сколько может заработать IT-специалист в Харькове (исследование)Вчера, 16:00 - 1583
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)Вчера, 12:10 - 747 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2037 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2074
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1014
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1430 5