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В "Слуге народа" объяснили, почему у них никто официально не работает

В "Слуге народа" объяснили, почему у них никто официально не работает

Партия “Слуга народа” использует услуги волонтеров, а для ведения бухгалтерии и юридического сопровождения привлекает исполнителей на условиях аутсорса.

Об этом заявил глава политической силы Александр Корниенко в комментарии “Украинской правде”.

“Еще в президентской кампании мы опирались на волонтерское участие и сотрудничали с общественными организациями, которые решили поддерживать нашу партию, в частности, “Командой Зе”, председателем которой я был. Этот подход сохранился и на парламентских выборах. А недавно основная деятельность была как раз избирательная и поствыборная (обучение в Трускавце, оплаты за организацию которого, кстати, в открытом доступе)”, — объяснил Корниенко.

По его словам, в ближайшее время партия планирует переходить с волонтериата на оплачиваемую деятельность в связи с развитием партии, открытием офисов по всей стране и партийного хаба в Киеве.

“Что касается основных сервисных функций — бухгалтерия и юридическое обслуживание — то отдали в свое время эти услуги на аутсорс, что указано в отчете”, — сообщил Корниенко.

По материалам Украинская правда
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