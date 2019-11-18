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АМКУ оштрафовал ряд компаний на 2,5 млн грн за обман покупателей

АМКУ оштрафовал ряд компаний на 2,5 млн грн за обман покупателей

Антимонопольный комитет (АМКУ) наказал ряд украинских предприятий в общей сумме на 2,55 млн грн за указание на упаковках пищевой продукции ложной информации.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Больше всего антимонопольщики оштрафовали ООО «Лесаффр Украина» (Днепропетровская обл.). Предприятие наказали на 2 млн грн за оформление упаковок спиртовых дрожжей таким образом, что они походили на упаковки другой торговой марки, которая присутствует на рынке более продолжительное время.

На втором месте по размеру санкции оказался Ново-Водолажский масложировой комбинат (Житомирская обл.). Оштрафовали на 250 тыс. грн за то, что на своем товаре писал «Уксус», который содержал в составе синтетическую пищевую уксусную кислоту.

На третьем месте – ООО «Айс Запорожье» и ООО «Фабрика мороженного Хладопром» (Запорожская обл.). Каждое из предприятий оштрафовали на 150 тыс. грн за распространение на упаковках мороженного информации о наличии в составе продукта питьевого коровьего молока, которое на самом деле не использовалось.

По материалам УБР
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