Как будет работать новая онлайн-система жалоб на таможне - Нефьодов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В тестовом режиме начала действовать онлайн-система жалоб относительно работы новой государственной таможенной службы.
Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил глава ведомства Максим Нефедов.
“Новой таможне – новая онлайн-система жалоб! Пока в тестовом режиме, поэтому извиняйте”, – написал Нефедов.
В каждом регионе выделены люди, на которых будут перенаправляться жалобы.
Как будет работать:
С декабря планируем интегрировать этот же интерфейс в общий Контактный Центр Кабмина.
“На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа. Но сразу говорю – это инструмент реакции на проблемы, а не спам типа “снизьте пошлины” или “расскажите, как импортировать белых ведмедей”, – отметил Нефедов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Счетной палате назвали пути решения проблемы долга Пенсионного фондаВчера, 08:12 - 10962 20
Кабмин планирует повлиять на тарифы ЖКХВчера, 08:01 - 1387 7
В Украине нелегально работают несколько миллионов украинцев - Гоструда3 ч. назад - 338 6
С января украинцам предложат страховую цену на газ - ОржельВчера, 17:01 - 1777 6
В Раде назвали сроки принятия закона об игорном бизнесеВчера, 13:03 - 1133 6
Кто имеет право на бесплатный проезд в общественном транспортеВчера, 12:01 - 6822 3
Межбанк: НБУ застрахует курс от проседанияВчера, 11:30 - 5100 2
Ryanair запустил распродажу билетов от €10Вчера, 16:38 - 3378
С января украинцам предложат страховую цену на газ - ОржельВчера, 17:01 - 1777 6
Сколько может заработать IT-специалист в Харькове (исследование)Вчера, 16:00 - 1580
В США во время испытаний взорвался космический корабль Илона Маска (видео)Вчера, 12:10 - 744 1
Появилось видео с испытаний нового украинского поезда18.11.2019, 12:38 - 2034 1
Sharp показала свой вариант телевизора-рулона (видео)17.11.2019, 12:10 - 2073
Основатель "Википедии" запустил соцсеть14.11.2019, 17:20 - 1014
Укроборонпром поставит самолет Ан-178 в Перу (фото)12.11.2019, 11:53 - 1430 5