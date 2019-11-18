Как будет работать новая онлайн-система жалоб на таможне - Нефьодов

В тестовом режиме начала действовать онлайн-система жалоб относительно работы новой государственной таможенной службы.

Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщил глава ведомства Максим Нефедов.

“Новой таможне – новая онлайн-система жалоб! Пока в тестовом режиме, поэтому извиняйте”, – написал Нефедов.

В каждом регионе выделены люди, на которых будут перенаправляться жалобы.

Как будет работать:

до 5 рабочих дней на рассмотрение жалобы относительно работы Новой таможни;

попробуем отвечать по сути, человеческим языком;

вся коммуникация исключительно в электронной форме.

С декабря планируем интегрировать этот же интерфейс в общий Контактный Центр Кабмина.

“На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа. Но сразу говорю – это инструмент реакции на проблемы, а не спам типа “снизьте пошлины” или “расскажите, как импортировать белых ведмедей”, – отметил Нефедов.

Справка Finance.ua:

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